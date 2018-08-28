ماي تؤكد عزم بريطانيا زيادة استثماراتها في إفريقيا

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عزمها العمل على زيادة الاستثمارات البريطانية في أفريقيا وفتح أسواق جديدة في القارة السمراء للمنتجات البريطانية.

وقالت ماي - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم / الثلاثاء/ في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ونقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - إنه من مصلحة بريطانيا تعزيز اقتصاديات أفريقيا، حتى يتسنى لرجال الأعمال البريطانيين الاستثمار هناك بشكل حر وعادل، وخلق عملاء جدد للمصدرين البريطانيين، إلى جانب خلق فرص عمل في القارة السمراء، الأمر الذي يعد أفضل سبيل لمكافحة التطرف وعدم الاستقرار ومن شأنه أن يقلل تدفق الهجرة إلى أوروبا.

ولفتت ماي إلى أن القارة الأفريقية شهدت تقدما ملحوظا خلال القرن الماضي في العديد من المجالات من بينها التعليم والصحة وجهود مكافحة الفقر إلا أن هناك تحديدات جديدة تواجه أفريقيا والعالم أجمع من أبرزها الإرهاب..مشيرة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية قتلت يد الإرهاب حوالي 20 ألف شخص في أفريقيا في حوادث كان من أبرزها الحصار الذي وقع عام 2013 في مركز تجاري بنيروبي ، والانفجار الهائل الذي وقع العام الماضي في مقديشيو إلى جانب هجمات القاعدة التي تشنها في بوركينا فاسو.

وأضافت أن الإرهاب والتطرف يهدد حياة المواطنين سواء في أفريقيا أو أوروبا..مشيرة إلى أن التجارة الحرة والعولمة جلبت العديد من الفوائد إلا أن هذه الفوائد لم يشعر بها الجميع، ويخشى العديد من المواطنين من التهميش، لاسيما منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عام 2008 ، والتي بدأ بعدها الذكاء الاصطناعي يتخذ كبديل عن العمالة التقليدية.

يشار إلى أن ماي وصلت اليوم إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، وذلك في مستهل جولة أفريقية تقوم بها تشمل أيضا كلا من نيجيريا وكينيا، فيما تعد هذه الجولة الأولى التي تقوم بها ماي في قارة أفريقيا منذ توليها رئاسة وزراء بريطانيا في عام 2016.

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