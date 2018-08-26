قتل زعيم داعش في أفغانستان "سعد الباكستاني" بغارة جوية

أخبار الآن | ننغرهار - أفغانستان (وكالات)

أعلنت السلطات الأفغانية قتل زعيم تنظيم داعش في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان المعروف باسم "سعد الباكستاني" وذلك خلال عملية أمنية مشتركة. و قال بيان لحاكم ولاية ننغرهار إن سعد الباكستاني قتل مع 10 من القيادات البارزة في داعش بقصفت لطائرات حلف الناتو خلال عملية أمنية مشتركة في منطقة جنغل كولي.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار الأحد إنه "بناء على معلومات موثقة لدى وكالة الأمن الوطني نفذت الطائرات الأجنبية الليلة الماضية غارة على منطقة جنغل كولي أسفرت أيضا عن تدمير مركزين لمسلح تنظيم داعش يحويان كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة و الثقيلة بحوزة المجموعة.

و بحسب معلومات السلطات الأفغانية فإن "سعد الباكستاني" ينحدر من منطقة أوركزاي إيجنسي الباكستانية، وقد نصب على زعامة التنظيم خلفا لحسيب لوغاري الذي قتل هو الآخر بطريقة مشابهة. في سياق متصل، أفاد الناطق باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوغياني، في بيان بأن "قياديا بتنظيم داعش لقي مصرعه بغارة لطائرات بدون طيار على مديرية غني خيل ليلة السبت الماضية".

و أضاف خوغياني أن "الطائرات بدون طيار الأجنبية إستهدفت بضربة جوية مديرية غني خَيل ما أدى لمقتل القيادي بتنظيم داعش المدعو مسافر مع إثنين من مساعديه و إصابة 3 آخرين".

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