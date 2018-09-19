حكم بإعدام نائب البغدادي زعيم داعش بالعراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

قضت محكمة عراقية اليوم بالإعدام شنقاً حتى الموت ضد أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الذي شغل منصب نائب أبوبكر البغدادي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي، الذي شغل مناصب عدة في تنظيم داعش منها مسؤول لجنة الإفتاء، وعضو اللجنة المفوضة، والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم ومنصب نائب للبغدادي.

وأضاف أن "المدان هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية، ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق، وانكسار التنظيم الإرهابي، وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا قُبض على المدان".

وأشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بإعدامه شنقاً، وفق أحكام قانون مكافحة الارهاب.

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