داعش يقتل 17 من الشرطة في الحويجة

أخبار الآن | كركوك - العراق (خاص)

إستهدف هجوم نفذه مسلحون تابعون لداعش حافلة تقل منتسبين في الشرطة الاتحادية العراقية في الحويجة جنوب غرب كركوك ما أدى الى مقتل 17 من أفرادها على ما أفادت مصادر أمنية عراقية.

المصادر ذاتها أوضحت لأخبار الآن أن مسلحي داعش هاجموا حافلة كانت تقل منتسبين للشرطة الاتحادية العراقية وهم في طريق عودتهم لقضاء إجازتهم الدورية وقتلوا أغلب ركابها.

و كان قد سقط عدد من القتلى والجرحى خلال التصدي لهجوم مسلح شنه تنظيم داعش على منزل منتسب للشرطة جنوب غربي كركوك.

وأوضح أن 10 من مسلحي داعش شنوا هجوماً إستهدف منزل المنتسب في شرطة مركز تل الذهب ، ثائر خليل إبراهيم صالح الجبوري ، في قرية الكفطان التابعة لناحية العباسي جنوب غربي كركوك، وأن الهجوم أسفر عن مقتل المنتسب و إثنين من أشقائه ، وإصابة مواطن من سكان القرية بجروح ، أثناء هجوم المسلحين الذين تسللوا إلى القرية.

كما هاجم مسلحو داعش قرية غريب شمال تكريت شمال بغداد وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا تسعة آخرين في إشتباك مسلح مع رجال القرية , وكانت قرية غريب رفضت محاولات الإرهابيين إجبارهم على التعامل معهم وتزويدهم بالذخيرة والمواد الغذائية ودعمهم في إستهداف الأجهزة الأمنية العراقية.

وقال الشيخ محمود سالم عباس أحد وجهاء القرية "إن مسلحي داعش طلبوا قبل أسبوعين ، أن يتعاون أهالي قرية غريب معهم ويوفروا لهم الأسلحة والغذاء ويسهلوا مهماتهم في ضرب الأجهزة الأمنية واستهداف تحركاتها، الأمر الذي رفضه جميع أبناء القرية، مشيراً إلى أن هجوم داعش وقتل أبنائهم جاء ضريبة لموقفهم الرافض للفكر الإرهابي المتطرف , موضحا أن أبناء القرية واجهوا الإرهابيين الذين باغتوا القرية بهجومهم ، ما أدى إلى مقتل ثلاثة رجال وإصابة تسعة آخرين".

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