إجراءات لحماية الإنتخابات بمناطق عراقية هرب منها قادة داعش

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

شددت السلطات الأمنية في الموصل من إجراءاتها لحماية مراكز الإقتراع بالإنتخابات البرلمانية العراقية لاسيما في غرب المدينة وشمال غربها وهي المناطق التي ضمت مخابئ لفلول داعش وقادتهم قبل محاولتهم الهروب من ملاحقة القوات العراقية المشتركة.

بين أكثرِ المناطقِ التي شهدت خروقاتٍ أمنيةً اعقبها إعلانُ هزيمةِ داعش في العراق هي المناطقُ الصحراويةُ المحاذية للحدود السورية الى الغرب والجنوب الغربي من الموصل، هذه المناطقُ تستعد اليوم لاجراءِ الانتخابات البرلمانية العراقية وهي أولُ إنتخاباتٍ تشهدها المدينةُ منذ تحررها.

التهديداتُ التي اطلقها داعشُ الارهابي لاستهداف العمليةِ الانتخابية في العراق جعلت القواتِ الامنيةَ تشددُ إجراءاتِها وتكثفُ عملياتِها الاستبقايةَ لاسيما في المناطق التي هربَ منها قادةُ داعش وفلوله.

أما القواتُ الامنيةُ العراقية بكافة تشكيلاتها فهي مستنفرةٌ بشكل كامل في هذه المناطق حيث شعر مواطنوها باطمئنانٍ كبير للاجراءاتِ الامنيةِ المتخذة في يوم الاقتراع.

التعاونُ الذي ابداهُ مواطنو قرى جنوب الموصل وغربها مع القواتِ الامنيةِ في جهودها لإحباطِ أي اعتداءٍ من قبلِ فلول ِداعش لاستهدافِ العمليةِ الانتخابية أثبتَ نجاحَه حيث بخيمُ تفاؤلٌ بأن تشهدَ الانتخاباتُ في هذه المناطق نجاحاً أمنياً وإنتخابياً كبيراً.

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