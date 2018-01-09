نينوس.. هكذا أعاد نحت آثار دمرها داعش في الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

لم يدرك الإرهابُ الأعمى عندما دمرَ شواخصَ الحضارةِ لآشورية في الموصل أن هذا التأريخَ راسخٌ في عقولِ أهلِ المدينة لاسيما شبابُها , فبرغم صغرِ نينوس ذي الثمانية عشر عاماً إلا أن ما يقوم به أكبرُ بكثيرٍ من عمرهِ فقد تمكنَ من إعادةِ الحياةِ الى حضارةٍ يبلغُ عمرُها أكثرَ من خمسةِ آلافِ عام.

نينوس ثابت منهمكٌ في إعادةِ نحتِ العشرات من المنحوتات الآثارية القديمة بشكلٍ يتناسبُ مع رؤيةِ أبناءِ جيله لهذه الآثار , فوقعُ ما قام به داعش من تدميرٍ وتجريفٍ للآثارِ الآشورية في الموصل كان قاسياً على هذا الشاب العراقي الذي بدأ منذ ثلاثِ سنوات بإعادة روحِ الأصالةِ لهذه القِطعِ الثمينة.

العملُ الذي يؤديه نينوس جعلَهُ رائداً في حمل رسالةٍ حضاريةٍ مهمة الى العالم مفادُها وجوبُ الإهتمامِ بترميمِ هذه الآثار التي تعتبرُ إرثاً عالمياً.

أجيالٌ جديدة في العراق وعت على حجمِ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِهم للنهوضِ بمستقبلِ البلاد بعدما أصابَها دمارُ الإرهاب فكانت سباقةً للعملِ والإبتكارِ بطرقٍ تناسبُ مستقبلَهم و هم مصرون على إعادة كلِ شيءٍ الى جماله و أصالته.

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