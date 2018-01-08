العثور على مقبرة تضم 20 جثة لنساء غربي الموصل

أخبار الآن | بغداد - العراق - (د ب أ)

أعلن مصدر في الشرطة العراقية اليوم الإثنين، العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء، على أجسادهن آثار تعذيب غربي الموصل.

وقال المقدم عمر الحجار إنه "عثر اليوم على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء خلال عملية رفع الأنقاض في الساحل الأيمن من مدينة الموصل".

وأوضح أن "الضحايا تم إعدامهن من قبل عناصر داعش خلال محاولتهن الهروب باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل خلال عمليات التحرير العام الماضي".

وأضاف الحجار أن "القوات الأمنية أقدمت على انتشال الجثث بالكامل مع بطاقاتهن الشخصية، وتم تسليمهن للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف عليهن وتسليمهن إلى ذويهن".

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