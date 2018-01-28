مفتي القاعدة السابق يفند خلاف الظواهري والجولاني في "البيعة"

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا - (أحمد بدي - حصري)



مَنَحت الجماعاتُ المتشددة قدسية معينة لمسألةِ البيعة وهو ما كان واضحا في واقعِ النزاعاتِ والتشققات داخلَ هذهِ الجماعات، فكلما ارادَ شخصٌ ان لا يتبعَ لجماعةٍ ما قامَ بخرقِ البيعة واعلنَ فصيلهُ المستقل، وهذا ما رأيناه جليا حين نقضَ الجولاني بيعتهُ للظواهري ومن قبلهِ البغدادي حين انشأ تنظيم داعش..

حرب القاعدة في سوريا



وهذا ما أكدهُ مفتي القاعدة السابق ابو حفص المورتاني في لقاءٍ اجريناهُ معهُ في نواكشوط مُفَنِدا أسبابَ الخلافِ بين الجولاني والظواهري في قضيةِ فكِ الارتباط..



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