مفتي القاعدة السابق يكشف أسرار الخلاف بين الجولاني والظواهري

أخبار الآن | نواكشوط - موريتانيا -حصري (أحمد بدي)

أبو حفص: قضية البيعة السرية وراء خلاف النصرة والقاعدة: رسالة الظواهري الجديدة تأتي بالتزامنِ مع اصرارِ ابو محمد الجولاني على المٌضيِ قدما باجندتهِ الخاصة في سوريا، مطلقا الرسائل وكاشفا عن وجههِ في ارضِ الميدان محاولا النأي بنفسهِ عن ايِ التزاماتٍ او قيود مرتبطة بالقاعدة.

وهو ما يضعُ الجانبين اي القاعدة والنصرة في مرتبةِ تدميرِ قاعدتهما. مفتي القاعدة سابقا محفوظ ولد الوالد ابو حفص الموريتاني علقَ في مقابلةٍ خاصة لأخبار الآن على حيثياتِ التوترِ بينَ النصرة والقاعدة كاشفا عن خلافٍ فكري ومنهجي ينبعُ بالاساس من قضيةِ البيعةِ السرية.

المزيد من الأخبار

واشنطن تتوعد الجماعات المتشددة في الصومال بغارات الدرونز

القاعدة ستقضي على نفسها في سوريا

حرب القاعدة في سوريا