واشنطن تتوعد الجماعات المتشددة في الصومال بغارات الدرونز

أخبار الآن | أديس أبابا - اثيوبيا - (ا ف ب)

قال مسؤولُ بعثةِ الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) ان غارات الطائرات الامريكية بدونِ طيار "بصددِ اجتثاثِ" الجماعات المتشددة في الصومال. وكثفت واشنطن عملياتها في الصومال في الاسابيعِ الاخيرة وسرعت نسقَ هجمات هذهِ الطائرات على متشددي جماعة الشباب وتنظيم داعش.

واكد فرنسيسكو ماديرا الممثل الخاص للاتحاد الافريقي في الصومال على هامش قمة للتكتل في اديس ابابا "ان هجمات الطائرات بدون طيار خصوصا هي بصدد اجتثاث الشباب الذين تكبدوا خسائر فادحة. انه لامر جيد ان ينتهي الارهاب".

وتمكن عناصر من القوات الخاصة الاميركية وجنود من الجيش الصومالي في الاشهر الاخيرة من قتل عشرات المتشددين في غارات جوية ومعارك على الارض. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب منح نهاية آذار/مارس 2017 العسكريين الامريكيين حرية اكبر في اتخاذ القرار بشن هجمات جوية او برية في الصومال.



وكان تم نشر بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال في 2007 لدعم الحكومة الضعيفة ويفترض ان تغادر الاراضي الصومالية في نهاية 2020، غير ان ماديرو لم يستبعد تمديد مهمتها. وقال "ان اقامة جيش وطني صومالي مكتمل وناجع يمكن ان يتطلب وقتا اكثر مما كان متوقعا".

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