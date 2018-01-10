كيف إنتشرت رقصة الهيب هوب في الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق حصري (وسام يوسف)

لم تعرفها لا قبل إحتلال داعش و لا بعد التحرر من إرهابه , شهدت الموصل تأسيس أول فرقة فنية لرقصة الهيب هوب المعروفة عالمياً إنتمى إليها شبابٌ في مقتبل العمر تمكنوا من خلال مواهبهم في ممارسة هذه الرقصة من التعريف بها و بأساليب أدائها



أولُ فرقةٍ لرقصة الهيب هوب تشهدها الموصل , هذه الرقصةُ الشهيرة تصدرت هواياتِ الشباب و نشاطاتِهم في هذه المدينة التي لم تؤسسُ فيها فرقةٌ من هذا النوع لا قبل إحتلال داعش و لا بعد التحررِ من إرهابه .. أما اليوم فتواضبُ مجموعةٌ من شبابِ الموصل هنا على التمرينِ ضمنَ فرقةٍ للهيب هوب تم تأسيسُها لتعبر عن تطلعاتِهم الفنية.

ربما كانت تجربةً جديدةً ومغامرةً قام بها هؤلاء الشباب عند إطلاقهم هذا النوعَ من فنِ الرقص داخل مجتمع خرجَ للتو من ظروفٍ إرهابٍ صعبةٍ وقاسية , إلا أن النتيجةَ كانت مدهشة.

فريقُ "أم آر جي" للهيب هوب بدأ يحظى بشهرةٍ واسعةٍ داخل الموصل حيث يُدعى أعضاؤهُ للمشاركةِ في الحفلاتِ العامة التي تقامُ في المناسباتِ والأعيادِ التي تشهدُها المدينة.

شبابٌ في مقتبلِ العمر تحول إصرارُهم الى رسالةٍ أدهشتْ الناسَ من حولِهم من خلال ما يتمتعون به من مهاراتٍ فنيةٍ كبيرة في جميعِ المجالات حتى مع تنوعِ ألوانِ الحياةِ وفعالياتِها , فكلُ شيءٍ باتً هنا لا يعرفُ المستحيلْ , و الهدفُ هو زرعُ الأملِ بغدٍ أجمل.

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