تلفزيون الآن يستمر بعرض وثائقي #أفول_القاعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يواصل تلفزيون الآن عرض سلسلة أجزاء من الوثائقي الخاص تحت عنوان #أفول_القاعدة مسلطا الضوء بالوقائع والبراهين والإثباتات على فشل تنظيم القاعدة وتراجعه المستمر.

في الأجزاء المتتالية يتوقف عددمن الخبراء و المتخصصين في شؤون الجماعات الإرهابية عند اشكالية قيادة هذا التنظيم بزعامة ايمن الظواهري و مدى التأثير السلبي الذي خلّفه على قيادات وافراد القاعدة .

الجزء الثالث من الوثائقي الذي عرض الأربعاء في التاسع عشر من سبتمبر تناول الإنهيار الحقيقي للقاعدة بسبب الإستراتيجية التي تقوم على الممارسة البربرية المتمثلة في تجنيد و غسل أدمغة الشباب المسلم و الاشخاص السذج و الضعفاء من أجل التضحية بأنفسهم بحماقة

النموذج بسيط جدا : مجموعة صغيرة من المخادعين تسيطر على جميع الاموال و الموارد و القيادة و توظف شبابا ضعيفا و سريع التاثر في الواجهة لتنفيذ اجندتهم من خلال شنّحملات ارهابية.

يبدو الأمر كما لو ان القاعدة لم تسمع قط عن القول العسكري الذي استخدمه القادة العسكريون لإعداد جنودهم للحرب " مهمتكم ليست الموت من أجل بلدكم بل جعل الشخص لآخر يموب من أجل بلده" و هذا ما يناقض سياسة القاعدة تماما اذ لا يفعل القادة فيها شيئا سوى حث اتباعهم على التخلي عن حياتهم بسرعة . الوقائع اظهرت أن الظواهري بنى استراتيجيتهم على مصالح نفوذهم ولم يكترثوا يوما بحياة الأبرياء من المدنيين. وكانت استراتيجينهم فقط هي التضحية بالأرواح البريئة وحياة المقاتلين. إن ما يسمى بالحركة الجهادية السلفية قد تمزقت الآن وأصبحت مجموعة من الفصائل الجديدة التي لا حصر لها ولا تختلف إلا في نطاق العنف الذي هم على استعداد لاستخدامه ضد المدنيين من أجل تحقيق أهدافهم السياسية البحتة - وليست الدينية.

تجدر الإشارة الى ان تلفزيون الآن سيبث الجزء الرابع من الوثائقي يوم الخميس 27 سبتمبر الساعة الثانية و النصف بتوقيت السعودية.

ولمن فاته الاطلاع على الحلقات السابقة الرجاء الضغط على الروابط التالية:

- أفول القاعدة.. قاعدة الظواهري الفساد والإيديولوجية المفلسة

- وثائقي أفول القاعدة – القائد الغائب

- وثائقي #أفول_القاعدة - الجزء الأول

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