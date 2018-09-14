هكذا يحاول الظواهري التعمية على الحقيقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

إذاً و باختصار قاعدة ٌ متلونة ومتغيرة مع المتغيرات والسبب زعيمُها أيمن الظواهري العاجز حتى الآن عن إدارة فروعه المشتتة وتنظيمها أو على الأقل لجم الخلافات والنزاعات داخلها .

الخبير في الجماعات المتشددة ماهر فرغلي الذي التقيناه عند اعدادنا وثائقي بعنوان " أفول القاعدة " لم يقف بقراءته عند هذه الحدود وإنما أكد على أن التنظيم في وضع خطير جداً للأسباب التالية ..

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