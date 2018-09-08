خبراء أمريكيون: الظواهري مختبئ في باكستان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توقع خبراء أمنيون أمريكيون أن يكون زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مختبئاً في باكستان، مضيفين أنه من غير المرجح أن يغير الظواهري الأمور الحالية في تنظيمه.

وقال محلل الأمن القومي لشبكة "سي أن أن" الأمريكية بيتر بيرغن وهو أحد الصحفيين الغربيين القلائل الذين قابلوا الزعيم السابق للقاعدة أسامة بن لادن , قال إنه لا يسمع أبداً عن البحث عن الظواهري كونه يتحرك سراً , لكن هذا لا يعني أن وكالة المخابرات المركزية الامريكية لا تبحث عنه.

وقال بيرغن إن الظواهري البالغ من العمر 67 عاما أصبح زعيما غير فعال إلى درجة أنه من الأفضل أن يترك الغرب مكانه في مكانه , مضيفاً "القاعدة الآن هي إعداد أسامة بن لادن , أما نجله حمزة الذي يحمل إسم العائلة ويبلغ من العمر حوالي 30 عاما وسيكون قائدا أكثر جاذبية بكثير من الظواهري بالنسبة للقاعدة نفسها لعالم ما بعد داعش".

وفي حين أن موقع الظواهري المحدد غير معروف حتى إلا أن هناك مؤشرات جيدة بما في ذلك بعض المواد الموجودة في منطقة أبوت آباد التابعة إلى مدينة كراتشي الباكستانية حسبما قال الخبير الأمريكي بروس ريدل لجيف شتاين من مجلة نيوزويك العام الماضي , في حين نفت باكستان أن تكون قد أخفت الظواهري.

لقد كان هناك العديد من محاولات الاغتيال الفاشلة التي قامت بها الولايات المتحدة على الظواهري، في الآونة الأخيرة عام 2016 عندما بادرت إدارة أوباما بشن هجوم بالطائرات بدون طيار في وادي شوال الباكستاني لم يفعل أكثر من كسر نظارته ، حسبما قال مصدر لمجلة نيوزويك. وللأسف ، كانت هناك مأساة عام 2009 قرب خوست ، أفغانستان ، حيث خدع طبيب أردني معدييه ليعتقد أنه سيسلم الظواهري قبل تفجير قنبلة قتلت خمسة من ضباط وكالة المخابرات المركزية وإثنين من المتعاقدين.

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