العاهل الأردني سيتسلم جائزة للسلام

أخبار الآن | عمان - الأردن (أ ف ب)

أعلن الرهبان الفرنسيسكان، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سيتوجه إلى إيطاليا نهاية الشهر الجاري، لتسلم "مصباح القديس فرنسيس"، الذي يعد أرفع جائزة كاثوليكية للسلام.

ومنحت هذه الجائزة للعاهل الأردني تقديرا "لعمله والتزامه بتعزيز حقوق الإنسان والوئام بين مختلف الأديان واستقبال اللاجئين".

وقال مدير قاعة الصحافة في كاتدرائية فرنسيس الأسيزي، الأب إنزو فورتوناتو إن "ملك الأردن عبد الله الثاني سيقوم بزيارة ترافقه الملكة رانيا إلى كاتدرائية القديس فرنسيس الأسيزي في 29 مارس ليتسلم مصباح القديس فرنسيس للسلام"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومن جانبه، أكد سفير الأردن في روما فايز خوري، أن الجهد الذي يبذله العاهل الأردني "من أجل السلام والوئام في العالم أساسي في مكافحة تفشي الإيديولوجيات المسيئة".

وسيتسلم العاهل الأردني هذه الجائزة في احتفال يحضره رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي منحت الجائزة العام الماضي، تقديرا "لعملها على صعيد المصالحة من أجل تعزيز التعايش السلمي بين الشعوب".

ومنحت هذه الجائزة للمرة الأولى في عام 1981 إلى البولندي ليش فاليسا، ومنذ ذلك الحين أعطيت إلى يوحنا بولس الثاني والأم تيريزا (1986) وعدد من السياسيين.

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