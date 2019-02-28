الملك عبد الله: مراجعة شاملة لأجندة الأردن الاقتصادية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم، الخميس، إن الأردن قام بمراجعة عميقة وشاملة لأجندته الاقتصادية, ليعيد التركيز بشكل استراتيجي على الميزات التنافسية التي يتمتع بها.

وأضاف الملك عبد الله، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة لندن "الأردن نمو وفرص" أنه على الرغم من كل التحديات، بقي الأردن منيعًا، قويًا، ورمزًا للقيم التي يحتاجها العالم، وهي: الاحترام المتبادل، والاعتدال، والعزم والإصرار، والكرامة الإنسانية للجميع".

وتابع: "لكننا لن نتمكن من الوصول إلى المستقبل الواعد، والذي نعلم أنه ممكن، في ظل نمو اقتصادي بطيء، فهو لن يوفر فرص العمل ولن يؤمّن المعيشة الكريمة التي ينشدها ويستحقها الأردنيون، خاصة بعد بذلهم تضحيات كبيرة، ودعم شعبنا سيزيد من عزيمة الأردن ليستمر في دوره الدولي الإيجابي والبنّاء في العمل المستمر من أجل السلام، والوئام بين الأديان، والتنمية في المنطقة والعالم".

وأوضح العاهل الأردني أن المملكة شرعت بالفعل بتنفيذ المزيد من الإصلاحات لإرساء بيئة محفزة للأعمال، وقال: "كما أننا نعمل بشكل مستمر مع المجتمع الدولي لتوفير المرونة المالية اللازمة للنمو الاقتصادي؛ والحصول على التمويل الميسر أمر ضروري لتحقيق ذلك".

واستطرد الملك عبد الله قائلًا: "لن ننتظر الظروف الحالية حتى تنفرج من تلقاء نفسها، فاليوم، ستتعرفون على مشاريع جاهزة للاستثمار توفرها آلية مؤسسية لإعداد المشاريع، وهي جهد أردني بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحديد المشاريع ذات الجدوى، بالإضافة إلى الهيكلة القانونية والمالية المطلوبة".

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