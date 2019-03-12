بوتفليقة يعين رئيسا جديدا للوزراء في الجزائر

أخبار الآن| الجزائر - الجزائر - (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، الاثنين، أنه تم تعيين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في منصب رئيس الوزراء، ضمن سلسلة تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات.

وأضافت أن رمطان لعمامرة، الذي كان مستشارا دبلوماسيا لبوتفليقة، عين نائبا لرئيس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، مع إعلان بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.

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