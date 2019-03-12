فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة العدول عن الترشح

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة "واتخاذ إجراءات لتحديث النظام السياسي الجزائري"، وذلك في بيان نشر اليوم الإثنين.

وأضاف لودريان في بيانه، "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تُعرب فرنسا عن أملها في أن تنطلق سريعاً دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري"

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن الاثنين عدم ترشحه لولاية رئاسية جديدة ، مشيرا إلى انه لم تكن لديه النية للترشح إلى ولاية جديدة .

كما أعلن بوتفليقة، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد والتي كان من المقرر اجراءها في أبريل القادم بالاضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة و تنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة والتي ستكون تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

إقرأ أيضاً:

احتفالات في الجزائر بعد إنسحاب بوتفليقة