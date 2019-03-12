الأطفال المحررون يصلون إلى ذويهم في العراق

أخبار الآن | - العراق (متابعات)

ساهمت مراسلة أخبار الآن جنان موسى في اعادة أربعة أطفال عراقيين من الطائفة الشيعية إلى ذويهم في تلعفر ، كان قد اختطفهم داعش منذ خمس سنوات، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية تحرريهم خلال الايام الماضية..

بعد تنسيق مراسلة أخبار الآن جنان موسى مع الجهات المعنية لإرسال الأطفال إلى العراق، انتهت هذه القصة المأساوية اليوم بعودة الأطفال إلى أهاليهم في تلعفر.. حيث وصلوا إلى عائلتهم التي ظنت أنهم قتلوا منذ زمن، لكن اليوم وبعد مرور ٥ سنوات على اختطافهم من قبل داعش، الأخ الأكبر للأطفال الثلاثة والعائلة وأهالي الحي يستقبلونهم استقبال الأبطال.

وقالت مصادر من تلعفر إن الأطفال بخير من الناحية الجسدية ولكن أصغرهم نسي كيفية التحدث باللغة التركمانية.

وبالإضافة إلى الصبيان الأربعة من الأقلية التركمانية، عاد اليوم أكثر من 10 أطفال أيزيديين اقتادهم داعش مع عائلاتهم في سنجار.

وكتبت جنان عبر حسابها على "تويتر" أن العائلة لم تستطع انتظار إرسال الأطفال إلى العراق، حيث نجح الأب نجح في القيادة من العراق إلى سوريا والوصول إلى أطفاله المحررين هناك وأعادهم إلى تلعفر.



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