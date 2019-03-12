جنان موسى تساهم في إعادة أطفال عراقيين اختطفهم داعش لذويهم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (جنان موسى)

ساهمت مراسلة أخبار الآن جنان موسى في اعادة أربعة أطفال عراقيين من الطائفة الشيعية إلى ذويهم في تلعفر ، كان قد اختطفهم داعش منذ خمس سنوات، وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية تحرريهم خلال الايام الماضية..

بدأ الأمر يوم الخميس الماضي بعد أن لاحظت مراسلتنا جنان تغريدة على تويتر بها فيديو لمدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي ، طلب فيه المساعدة على إيجاد عائلات أربعة أطفال من الطائفة الشيعية محررين في الباغوز كان تنظيم داعش قد اختطفهم منذ 5 سنوات.

جنان قامت بإرسال الفيديو إلى مجموعة كبيرة من النّاشطين و الصحفيين العراقيين و طلبت منهم نشر الفيديو بصفة مكثفة بين معارفهم على أمل أن يتم التّعرف على هوية الأطفال.

أوّل دليل أتى من الصحافي ستيفن نبيل عبر صفحته على فيسبوك، ستيفن قام بنشر الفيديو و تلقّى ردّا من ابن عم أحد الأطفال، و قام بربطه بجنان و هو بدوره وضعها على اتصال بوالد و شقيق الطفل.

أسرة الطفل في الفيديو كانت موجودة في تلعفر بالعراق ، تعرفوا على أبنائهم لكن لم تكن بيدهم حيلة للوصول إليه. جنان موسى بلّغت مصطفى بالي الّذي بدوره طمأنهم بأنّ الأطفال بخير و هم في حماية قوات سوريا الدّيمقراطية.

عائلات الأطفال كانوا يظنون أن أطفالهم فقدوا الحياة خلال فترة اختطافهم و للإشارة و فإن والدة الأطفال مازالت مفقودة وهي كذلك تم اختطافها من قبل داعش.

رغبت العائلة في تسلم أطفالها مباشرة بعد التعرف عليهم لكن الوضع في الباغوز كان خطيرا ولا يسمح بتنقلهم فتم نقل الأطفال بعيدا عن المنطقة الحدودية المتوترة و وضعهم في بيت آمن بعيد هو نفس البيت الّذي تمّ فيه إيواء الأطفال الايزيديّين المحرّرين. المسؤول عن هذا البيت اتّصل بالعائلة و طمأنهم بأن العائلة في أمان، تم تحميمهم و إطعامهم و إكساؤهم بثياب جديدة كما تمّ فحصهم طبيا.

ولم يبق الآن سوى التّنسيق لإرسالهم إلى العراق.

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