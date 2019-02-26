جنان موسى تنال جائزة "شفاء كردي" العالمية

أخبار الآن | أربيل - العراق - (لؤي أمين)

نالت مراسلة تلفزيون الآن جنان موسى جائزة شفاء كردي العالمية، وذلك إثر تغطيتها للحرب على الإرهاب في الكثير من المناطق العربية وغير العربية.

شبكة رووداو الإعلامية الكردية التي نظمت المراسم في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحفية شفاء كردي، وقالت إن جنان تستحق هذه الجائزة، بسبب شجاعتها وجرأتها في توثيق الأحداث.

تخليدا لذكرى استشهاد صحفيتها شفاء، منحت شبكة رووداو الإعلامية جائزة شفاء كردي العالمية السنوية لمراسلة تلفزيون الآن جنان موسى، وبحضور شخصيات مهمة كالرئيس الفرنسي السابق فرانسوا اولاند، وعدد من كبار المؤلفين العراقيين والدوليين وصحفيين محليين وأجانب.

الحاضرون أشادوا بدور الإعلاميات الحربيات وما يواجهنه من تحديات، وخاصة الإعلامية المتميزة جنان وتواجدها في عدة دول وأماكن ساخنة وهي تستحق الجائزة بجدارة.

وتضيف فيان دخل وهي عضو في البرلمان سابقا: "بالرغم من أنها مناسبة حزينة بفقدان واحدة من الصحفيات المتميزات في شبكة رووداو، ولكنها تسلط الضوء على ما يتعرض لها الصحفيين خاصة الحربيين، نحن نتلقى التقارير بشكل بسيط على شاشات التلفاز، وكم من المتاعب التي تكون أمامهم لعمل مثل هكذا تقرير".

رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقييين اعتبر أن جنان من الصحفيات المميزات في الساحة الاعلامية، وكان لها دور كبير في تغطية المعارك مع داعش، ووصلت الى أماكن لم يكن بمقدور غيرها الوصول إليه.

وكعادتها في التميز تبرعت جنان بكامل مبلغ الجائزة لضحايا داعش في العراق وسوريا وانها لن تدخر جهدا في الوصول إليهم ومساعدتهم.



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