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شبكة رووداو تفسر فوز جنان بالجائزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

وأعدت شبكةُ رووداو الإعلامية فيديو يلخص جزءا من مسيرة جنان موسى، قائلة إنه يفسر سبب فوز جنان بهذه الجائزة.

كانت جنان أول من نشر صوراً حصرية لامرأة باكستانية تتعرض للرجم حتى الموت على يد طالبان باكستان. وفي ليبيا كانت الصحافية الوحيدة التي حصلت على صور دفن معمر القذافي. 

نشرت تقاريرها في العديد من وسائل الإعلام الدولية مثل اي بي سي, رويترز, وبي بي سي.

حاصلة على دبلوم في الراديو والتلفزيون من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت ودبلوم في الأدب الإنجليزي من الجامعة اللبنانية. 

في عام 2008 فازت جنان بجائزة جبران تويني للصحافة.

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