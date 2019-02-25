ترحيب إعلامي بفوز جنان موسى بجائزة شفاء كردي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تفاعلت وسائل الإعلام مع خبر تسلم مراسلة أخبار الآن الصحفية جنان موسى جائزة "شفاء كردي" العالمية وذلك عن تغطيتها للحرب على الإرهاب في كثير من المناطق العربية.

شبكة رووداو الإعلامية قالت إن الصحفية جنان تستحق هذه الجائزة التي حصلت عليها بسبب شجاعتها وجرأتها في توثيق الأحداث

من ناحيتها الصحفية جنان غردت على موقعها في تويتر بأنها حصلت في أربيل على جائزة شفاء كردي مع مبلغ قدره 15 ألف دولار لكنها تبرعت بالمبلغ لأجل مشاريع مختلفة في كردستان العراق، حيث يوجد هناك العديد من ضحايا داعش والذين هم بحاجة لمثل هذه المشاريع، ووعدت جنان بأنها ستتبرع بالجمعيات للجمعيات الخيرية في كردستان العراق.

متابعو الصحفية جنان كانوا فرحين لتسلمها الجائزة العالمية حيث غردت ياسمين: أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند شارك في تسليم الصحفية جنان جائزة شفاء كردي العالمية

وكالة باس نيوز الإنكليزية نشرت تغريدة عن تسلم جنان للجائزة



علي برناي غرد على صفحته حول تسلم جنان الجائزة من الرئيس السابق لفرنسا، حيث جرت الاحتفالية في أربيل بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الصحفية الكردية شفاء كردي في الموصل

صحيفة أويس فويس نشرت تغريدة على موقعها في تويتر هنأت فيها الصحفية جنان على فوزها بجائزة شفاء كردي العالمية، مؤكدة مدى شجاعة الزميلة جنان في توثيق الأحداث بساحة المعركة.