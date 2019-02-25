جائزة شفاء الكردي تذهب لصحيفة عربية

أخبار الآن | أربيل - العراق (أ ف ب)

في الذكرى الثانية لوفاة الصحفية البارزة شفاء كَردي، تُمنَحُ شبكةُ رووداو الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي العالمية الجائزة العالمية السنوية لصحفية عملت في التغطية الإعلامية للمعارك الحربية.

وستجري اليوم بمدينة أربيل، وبحضور الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، مراسم منح جائزة شفاء كَردي العالمية السنوية ، إلى جانب حضور عدد من كبار مسؤولي إقليم كردستان والعراق، وصحفيين محليين وأجانب

شفاء كَردي، الصحفية البارزة في شبكة رووداو الإعلامية، توفيت في 25 شباط من عام 2017 أثناء انجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل ، وتكريماً لروح شفاء كَردي وجميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال التغطية الإعلامية والصحفية لحرب داعش وأعمال العنف في كل مكان من العالم، ولجهود جميع الذين تكبدوا المشاق لتغطية الأحداث ونقل الحقائق ومازالوا، قررت شبكة رووداو الإعلامية منح جائزة شفاء كَردي العالمية لصحفية في كل سنة.

وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة.

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