مراسلة أخبار الآن تحصل على جائزة شفاء كردي

أخبار الآن | أربيل – العراق (متابعات)

حصلت مراسلة أخبار الآن الصحفية جنان موسى على جائزة شَفاء كردي العالمية للصحافة. وتأتي هذ الجائزة في الذكرى الثانية لوفاة الصحفية البارزة شفاء كَردي، حيث تمنَحُها شبكةُ رووداو الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي العالمية، الجائزة العالمية السنوية.

نالت جنان الجائزة بعد تغطيتها للحروب في كثير من المناطق العربية إلى تنقلها في كثير من بلدان العالم، وإنتاجها تقارير وتحقيقات عن اللاجئين في الدول الأوروبية.

شفاء كَردي، الصحفية البارزة في شبكة رووداو الإعلامية، توفيت في 25 شباط من عام 2017 أثناء انجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل، وتكريماً لروح شفاء كَردي وجميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال التغطية الإعلامية والصحفية لحرب داعش وأعمال العنف في كل مكان من العالم، ولجهود جميع الذين تكبدوا المشاق لتغطية الأحداث ونقل الحقائق ومازالوا، قررت شبكة رووداو الإعلامية منح جائزة شفاء كَردي العالمية لصحفية في كل سنة.

وتتألف لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة.

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