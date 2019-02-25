من هي شفاء كردي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شفاء كَردي، الصحفية البارزة في شبكة رووداو الإعلامية، استشهدت في 25 شباط 2017 أثناء انجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل. وتكريماً لروح شفاء كَردي وجميع الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم خلال التغطية الإعلامية والصحفية لحرب داعش وأعمال العنف في كل مكان من العالم، ولجهود جميع الذين تكبدوا المشاق لتغطية الأحداث ونقل الحقائق ومازالوا، قررت شبكة رووداو الإعلامية منح جائزة شفاء كَردي العالمية لصحفية في كل سنة.

وتألفت لجنة جائزة شفاء كَردي العالمية من شخصيات متخصصة عملت في كبرى وسائل الإعلام العالمية، وتعمل من خلال عملية تقييم دقيقة على اختيار المرشحة للجائزة، الجائزة العالمية والتي فازت بها مراسلتنا جنان موسى تم تخصيصها هذه السنة لصحفية عربية ساهمت في تغطية أحداث عالمية هامة خلال الأعوام الماضية، وزارت حوالي 35 دولة، كما لعبت دوراً في تغطية الحرب على تنظيم داعش في العراق و سوريا من الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

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