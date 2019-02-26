جنان موسى: سأتبرع بمبلغ جائزتي لضحايا الحرب ضد داعش

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (محمد فروانة)

قررّت مراسلة أخبار الآن الصحافية جنان موسى، التبرع بمبلغ جائزة شَفاء كردي العالمية للصحافة، التي حصلت عليها من شبكةُ رووداو الإعلامية ولجنة جائزة شفاء كَردي العالمية، الجائزة العالمية السنوية، في الذكرى الثانية لوفاة الصحفية البارزة شفاء كَردي.

وقالت الزميلة جنان موسى في مقابلة مع أخبار الآن أجراها الزميل ياسر حمزة، إن هذا القرار اتخذته بالتبرع بمبلغ الجائزة وقيمته 15.000 دولار أمريكي لضحايا الحرب ضد داعش، مشيرة إلى أن هذه المبالغ ستقوم بتوزيعها على أشخاص معنيين، مضيفة أنها "ستعلن عنهم فرداً فرداً".

وعبّرت جنان موسى عن أملها في أن تسهم هذه المبالغ في إجراء عمليات جراحية، وتقديم الطعام والشراب ودعم النساء العراقيات، في ظل ما يعانوه من أوضاع معيشية صعبة ومعقدة.

واعتبرت مراسلة أخبار الآن، أن الزميلة شفا كردي الصحفية البارزة في شبكة رووداو الإعلامية، التي توفيت في الـ 25 شباط من عام 2017 أثناء انجازها لعمل صحفي في مدينة الموصل، هي مثل أعلى للمرأة الكردية، وللنساء العرب في المنطقة، مشددة على أنها صحافية ثابرت واجتهدت وقدمت حياتها ثمنا لعملها الصحافي.

وعن الجائزة أشارت الزميلة جنان، إلى أنها فخورة وسعيدة بها، لافتة إلى أن هنالك مسؤولية أكبر عليها، لأنها جاءت باسم الصحافية الشجاعة شفا كردي.

في سياق آخر، اعتبرت الزميلة جنان، أنّ خطف الصحافيين هو لدى أجندة داعش في مختلف المناطق التي ينشط فيها التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى أن الصحافي في الميدان يواجه صعوبات كثيرة أثناء التغطية الصحفية.

وأضافت: "الصحافي في الميدان يفكر في كل وقت أن هذه اللحظة الأخيرة في حياته، لأنه يكون في دائرة الاستهداف".

وشدّدت الزميلة موسى على أن الصحفي في ميدان العمل يتحمل مخاطرة كبيرة، وبين لحظة وأخرى هو معرض للقتل.

وتابعت: "هناك صحفيات كثر، لكن قليلات اللاتي يذهبن إلى الحرب ويعملن في الميدان".

يشار إلى أنّ الزميلة جنان نالت الجائزة بعد تغطيتها للحروب في كثير من المناطق العربية إلى تنقلها في كثير من بلدان العالم، وإنتاجها تقارير وتحقيقات عن اللاجئين في الدول الأوروبية.



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