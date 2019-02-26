جنان موسى كانت قد حصلت على جائزة كوتولي للصحافة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هذه ليست الجائزة َ الأولى التي تحصل عليها الصحفية جنان موسى ، ففي عام 2017 حصلت على جائزة كوتولي Cutuli العالمية للصحافة تقديرا للتقارير التي أعدتها في إطار الحرب ضد داعش.

الجائزة تأسست في العام ٢٠٠٥ و تهدف الى تكريم ذكرى الصحافية الايطالية في جريدة "كورييرا ديللا سيرا" Corriere della Sera ماريا غراتسيا كوتولي Maria Grazia Cutuli التي قتلت في انفجار في افغانستان عام ٢٠٠١ على الطريق بين كابول وجلال أباد.



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