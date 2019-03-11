القاعدة تصدر تسجيلا صوتيا حول الانتخابات الجزائرية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب إصدار كلمة صوتية لأبو عبيدة يوسف العنابي القيادي بالتنظيم حول الانتخابات الجزائرية، بعنوان "الجزائر والخروج من النفق المظلم".

وهاجم الإصدار في بيان له صباح الأحد والذي بثته وكالة الأندلس للإنتاج الإعلامي أحد الأذرع الإعلامية للتنظيم، النظام الجزائري.

وتوعد البيان بإسقاط النظام الجزائري.

وفي احدث تطورات الوضع بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، أعلنت الرئاسة الجزائرية عودة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد بعد إجرائه "فحوصات طبية دورية" في جنيف.

كما بدأت عدة قطاعات إضرابا شاملا في الجزائر الأحد استجابة لدعوة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما ظهرت دعوات لتنظيم إضراب جديد الثلاثاء القادم.

وعلت الأحد أصوات منبهات السيارات طوال النهار في وسط العاصمة الجزائر، وتجمع نحو ألف تلميذ مرددين شعارات مثل "لا للعهدة الخامسة يا بوتفليقة"، قبل أن يتفرقوا بهدوء عصر اليوم.

ومنذ 22 شباط/فبراير نزل الجزائريون بكثافة إلى الشارع لمطالبة بوتفليقة الذي اعتلت صحته إثر تعرضه لجلطة دماغية في 2013، بالتراجع عن الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/أبريل.

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