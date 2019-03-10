طائرة بوتفليقة تغادر الجزائر لوجهة مجهولة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

نقل موقع "رويترز" عن تطبيق فلايت رادار الخاص بتتبع رحلات الطيران أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى المدينة السويسرية، شهر فبراير الماضي، تغادر الجزائر وتتجه شمالا، مضيفا أن وجهتها غير معلومة.

ولم تتحدث المصادر الجزائرية الرسمية عن تفاصيل هذه الرحلة، وعما إذا كان بوتفليقة يتواجد على متنها أم لا ولا يزال الغموض يحيط بمكان تواجد رئيس الجزائر وحالته الصحية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، مساء الخميس الماضي، أن الرئيس الجزائري خرج من المستشفى الجامعي في جنيف، في اتجاه مصحة أخرى أو إلى بلاده، دون تأكيد، مشيرة إلى أنه يعاني من وضع صحي حرج.

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