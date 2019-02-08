الظواهري يفتح النار على "تحرير الشام"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فتح زعيم تنظيم القاعدة، المصري أيمن الظواهري، النار على هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، والتي انشقت عنه منتصف العام 2016.

وألمح الظواهري في كلمة جديدة بثتها مؤسسة السحاب، تحت عنوان "سبيل الخلاص"، إلى أن النصرة ستدخل في العملية الديمقراطية، قبل أن يتم القضاء عليها.

وقال الظواهري متسائلاً : هل سيرضى أكابرُ المجرمين عن جبهةِ النصرةِ لو فارقتِ القاعدة، أم سيلزمونها بالجلوسِ على المائدةِ مع القتلةِ المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعانِ لاتفاقاتِ الذلِ والمهانة، ثم بالرضوخِ لحكوماتِ الفساد والتبعيةِ، ثم بالدخولِ في لعبةِ الديمقراطيةِ العفنةِ - على حد تعبيره .

وأضاف الظواهري أن الثورة السورية باتت منحصرة بالشمال الغربي السوري ، واستغل الظواهري كلمته لتجديد الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين في الدول التي شهدت اندلاع "الربيع العربي"، قائلا إنهم أحد أبرز أسباب تدمير "الربيع العربي".

وهاجم الظواهري أيضا تنظيم داعش قائلا إنه "أوغل" في الإجرام، وسبب دمارا شاملا للمشروع المخطط له من قبل تنظيم القاعدة.

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