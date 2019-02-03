انشقاق أبو اليقظان من هيئة تحرير الشام

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

انشق شرعي في الجناح العسكري بهيئة تحرير الشام والمكنى بأبي اليقظان المصري، بالتزامن مع خطوات يسير فيها الفصيل لإدارة محافظة إدلب.

ويأتي انشقاق أبو اليقظان بالتزامن مع التوتر بين تحرير الشام وتنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، بعد رفض الأخير لطروحات قدمتها الأولى حول ماهية المرحلة المقبلة في إدلب عسكريًا وإداريًا.

وتتمثل الطروحات بتشكيل مجلس عسكري بقيادة ضابط من الضباط المنشقين عن النظام السوري والملتحقين بالجيش الحر أو فيلق الشام.

مصدر الصورة: الإتحاد برس



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