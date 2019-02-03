عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

انشقاق أبو اليقظان من هيئة تحرير الشام

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ.ف.ب)

انشق شرعي في الجناح العسكري بهيئة تحرير الشام والمكنى بأبي اليقظان المصري، بالتزامن مع خطوات يسير فيها الفصيل لإدارة محافظة إدلب. 

ويأتي انشقاق أبو اليقظان بالتزامن مع التوتر بين تحرير الشام وتنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة، بعد رفض الأخير لطروحات قدمتها الأولى حول ماهية المرحلة المقبلة في إدلب عسكريًا وإداريًا.

وتتمثل الطروحات بتشكيل مجلس عسكري بقيادة ضابط من الضباط المنشقين عن النظام السوري والملتحقين بالجيش الحر أو فيلق الشام.

 

مصدر الصورة: الإتحاد برس

 
اقرا: قافلة عسكرية للتحالف الدولي تدخل الأراضي السورية

#أفول القاعدة #سوريا #أخبار عربية #أبو اليقظان #الإرهاب #هيئة تحرير الشام

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...