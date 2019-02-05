21% من الأطفال في ليبيا يعانون من سوء التغذية

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال هيرفيه فيرهوسل - المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لا يزال يشكل تحديا بسبب تعطل السوق، وانخفاض انتاج السلع الغذائية.

وأضاف المتحدث - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في (جنيف ) أن مايصل إلى 21 % من الأطفال بين تسعة أشهر وخمس سنوات يعانون سوء التغذية، لافتا إلى أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لحوالي 96 ألفا و 346 شخصا في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي "2018 " في الوقت الذي تم فيه مساعدة أكثر من مائة ألف شخص في يناير الماضي .

ولفت إلى أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا ، مما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية ، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء لا سيما الصحة والتعليم .

وأشار إلى أنه خلال العام الماضي " 2018 " تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب "محدودية " الوصول إلى الموانئ ، وصعوبة الطرق ، لافتا إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح ، بما يصل إلى 200 % ، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع .

اقرأ أيضا:

المعارك تقطع الكهرباء جنوب ليبيا