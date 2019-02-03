المعارك تقطع الكهرباء جنوب ليبيا

أخبارالآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل أربعة جنود على الأقل من القوة التي يقودها المشير خليفة حفتر، في الساعات الأخيرة جنوب البلاد في مواجهات أسفرت عن انقطاع الكهرباء في 15 بلدة.

وذكرت الشركة الوطنية الليبية للكهرباء، في بيان اليوم، أن مصدر المشكلة هي الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها محطة تراجان التي توزع الطاقة على منطقة سبها بأكملها عاصمة جنوب ليبيا.

وأفادت الشركة "الانقطاع يؤثر على المنطقة بأسرها الممتدة من غدوة إلى مدينة سبها. انقطاع التوريد أسفر عن انقطاع الكهرباء في 15 بلدة".

وذكرت مصادر مقربة من القيادة التي يقودها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في ليبيا أن المواجهات اشتدت الليلة الماضية في منطقة غدوة وأن أربعة رجال قتلوا بعد سبع ساعات من المواجهات مع ميليشيا قادمة من تشاد.

وتشهد ليبيا، بعد 6 سنوات من سقوط نظام معمر القذافي، حالة من الفوضى والحرب الأهلية، وأصبح بها حكومتان إحداهما في طرابلس وأخرى في شرق البلاد برعاية المشير خليفة حفتر وتفتقد كلتيهما للشرعية السياسية والشعبية.

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