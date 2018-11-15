اشتباكات بين داعش والقاعدة في محافظة البيضاء اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



كشفت مواقع إلكترونية عن اندلاع اشتباكات بين تنظيمي داعش والقاعدة في منطقة العبل بقيفة التابعة لمحافظة البيضاء في الـ 20 من أكتوبر الماضي.



ونشر تنظيم داعش إفادة تناقلتها مواقع على شبكة الإنترنت إن عدد من أعضاءه اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة لنصف ساعة مع أفراد من تنظيم القاعدة في موقعين منفصلين بمنطقة العبل بقيفة.



وقال بإن العمليتين أسفرت عن إعطاب آليتين رباعيتي الدفع، وفق ما جاء في بيان داعش.



وكانت تقارير أممية كشفت عن تواجد لمسلحي القاعدة وداعش في البيضاء، وتحدثت أن كلا التنظيمين يعملان بشكل منفصل، موضحة أن تنظيم القاعدة يتفوق عدديا على تنظيم داعش.



وتعد هذه أولى الحالات التي يتم فيها الإعلان عن اشتباكات بينية بين التنظيمين، اللذان يتعرضا لضربات مستمرة من قبل الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف العربي.



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