الجيش الليبي يوقع خسائر فادحة بصفوف المعارضة التشادية

أخبار الآن | بنغازي -ليبيا - (أ.ف.ب)



شنّ الجيش الوطني الليبي غارات جوية جديدة على عناصر المعارضة التشادية، ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوفها،و ذلك بعد أسبوعين من إطلاق عملية عسكرية كبرى جنوب غرب البلاد.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، فإنّ مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية وحلفائها خلال تواجدهم على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق، جنوب غرب البلاد، ما يعد انتهاكا للسيادة الليبية.

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