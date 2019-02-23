35 اتفاقية تتوّج زيارة محمد بن سلمان إلى الصين

أخبار الآن | بكين - الصين (وكالات)

أبرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقا بقيمة عشرة مليارات دولار لإنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في الصين يوم الجمعة، والتقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة وقعت 35 اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع الصين قيمتها الإجمالية 28 مليار دولار في منتدى استثمار مشترك خلال الزيارة.

وجمهورية الصين الشعبية، تقدر بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي، وتسليم 4 تراخيص لشركات صينية متخصصة في عدد من المجالات، وسط حضور أكثر من 1000 مشارك وزائر، بينهم صناع قرار ومستثمرون ومهتمون بالشأن الاقتصادي.

وأكد ولي العهد السعودي، أن التنسيق السعودي الصيني فعال على المستوى الاقتصادي،مشيراً الى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32%، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.

وعدّ ولي العهد خلال اجتماعه برئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030، مؤكدا الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين.

وشملت اتفاقيات التعاون الأخرى الموقعة خلال المنتدى مجالات القطاعات المستهدفة من قبل المملكة مثل تطبيقات الطاقة المتجددة.

ومنها اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار و«قولد ويند الدولية القابضة»، الهادفة إلى تفعيل أطر التعاون والتشاور في مجال تطوير الاستثمار في توربينات الرياح الهوائية عن طريق تصنيع أجهزة التحكم الكهربائية، وهياكل المحركات الهوائية وشفرات التوربينات والمولدات الهوائية باستثمار يقدر بـ 18 مليون دولار.

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