علاقات متجددة بين السعودية والصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بالرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم. وذلك خلال زيارته إلى الصين، في إطار جولته الآسيوية

على خلفية توقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين،في مجالات الطاقة والاستثمار والنقل والتقنية، ، في خطوة من شأنها أن تعزز علاقات السعودية مع الصين.

كما من المقرر أن يعقد لقاءات عمل مع عدد من القيادات والفعاليات السياسية والاقتصادية ورؤساء الشركات الصينية.

وكان ولي العهد السعودي، قد اختتم أول من أمس زيارته الرسمية للهند.

كما قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن زيارة ولي العهد السعودي، إلى بلاده، تكتسب أهمية كبيرة لترسيخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التعاون العملي بين البلدين في المجالات كافة، وصيانة السلام والاستقرار في المنطقة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية المعقدة.

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