ولي العهد السعودي يزور الصين

أخبار الآن | بكين - الصين (أ ف ب)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور بكين الأسبوع المقبل، خلال جولته الآسيوية التي ستشمل أيضا باكستان.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ قال إنّ الزيارة ترمي إلى دعم التطوير الكبير في العلاقات الصينية السعودية، وتوثيق التعاون بشأن مشروع الحزام والطريق الصيني.

وسيزور محمد بن سلمان، بكين الخميس والجمعة المقبلين وسيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ.

وتأتي جولة الأمير محمد الآسيوية في وقت يسعى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم للاستثمار بكثافة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات في أرجاء العالم لتأمين مشترين لنفطها على الأجل الطويل.

ويزور ولي العهد السعودي باكستان السبت والأحد. وتجري الرياض وإسلام أباد، الحليفتان منذ عقود، محادثات منذ أشهر لوضع تفاصيل الاتفاقيات قبل زيارة ولي العهد.

وتردد أن السعودية تستعد للتوقيع على مجموعة اتفاقيات استثمار مع باكستان تهدف إلى مساعدة الدولة التي تعاني من أزمة مالية.

ومن بين أهم الاستثمارات بناء مصفاة نفط بقيمة 10 مليارات دولار، ومجمع للنفط في ميناء غوادر الاستراتيجي على بحر العرب الوجهة النهائية فيما يعرف بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

وتتضمن المبادرة الصينية مشروعات كلفتها نحو 60 مليار دولار في عدد من الدول.

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