سقوط شبكة تمويل داعش .. انجاز كبير للأجهزة الأمنية العراقية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

نجاح باهر حققته الأجهزة الأمنية العراقية في تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق، وهو ما وضع علامة على المصادر، التي تعتمدها الشبكة في تمويل ما وصفوها بـ"الثروة الضخمة" للتنظيم المتطرف.

وتمكن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، من تفكيك "أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ العراق"، وبحوزتها أكثر من 500 مليون دولار أميركي.

هذا الانجاز الذي حققه جهاز المخابرات الوطني يعتبر إنجازا كبيرا يؤكد أن هذا التنظيم فقد الكثير من أمواله وشبكاته وحساباته والعشرات من مشاريعه الاستثمارية.

كما يعد المبلغ الذي وجد بحوزة المجموعة أعظم ثروة للتنظيم المتطرف، وبالتالي فالعملية هي قاسمة لظهر ديوان المالية المركزي لداعش، حيث تعد هذه المجموعة التي تم تفكيكها، عنكبوتية ومتفرعة في العديد من الدول.

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