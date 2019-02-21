العراق يفكك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، اليوم الخميس 21 شباط /فبراير، تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش في تاريخ البلاد بعد أن تم تنفيد عملية أمنية داخل سوريا.

واعتقلت السلطات العراقية قيادات 13 فرنسياً من أبرز قيادات ومقاتلي التنظيم الإرهابي داعش.

وقال جهاز المخابرات الوطنى العراقي في بيان إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق، موضحا أن المجموعة متشعبة ومتفرعة فى دول متفرقة من العالم.

وأضاف أن هذه المجموعة تعتمد فى تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها.

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