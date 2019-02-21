خروج مئات المحاصرين من شرقي سوريا

أخبار الآن | دير الزور – سوريا (متابعات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات الأشخاص المتبقين ضمن مناطق تواجد من تبقى من عناصر داعش، تمكنوا اليوم الخميس من الخروج من المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من التنظيم، بين منطقة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وعلم المرصد السوري أن من ضمن الخارجين الذين بلغ تعدادهم نحو 500 شخص قادة و"أمراء" أجانب وغربيين جرى نقلهم بعد تفتيشهم إلى مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما من المرتقب نقل من تبقى من المدنيين وعائلات عناصر التنظيم الخارجين ضمن هذه الدفعة إلى مخيمات ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

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