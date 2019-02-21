عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

خروج مئات المحاصرين من شرقي سوريا

أخبار الآن | دير الزور – سوريا (متابعات)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات الأشخاص المتبقين ضمن مناطق تواجد من تبقى من عناصر داعش، تمكنوا اليوم الخميس من الخروج من المزارع التي يتواجد فيها من تبقى من التنظيم، بين منطقة الباغوز والضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وعلم المرصد السوري أن من ضمن الخارجين الذين بلغ تعدادهم نحو 500 شخص قادة و"أمراء" أجانب وغربيين جرى نقلهم بعد تفتيشهم إلى مراكز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما من المرتقب نقل من تبقى من المدنيين وعائلات عناصر التنظيم الخارجين ضمن هذه الدفعة إلى مخيمات ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

المزيد:

سوريا الديمقراطية ستستأنف هجماتها ضد داعش

#قوات سوريا الديمقراطية #سوريا #أخبار عربية #المرصد السوري لحقوق الإنسان

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو
  • ...
    خروج مئات المحاصرين من شرقي سوريا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات الأشخاص المتبقين ضمن مناطق تواجد من تبقى من عناصر داعش، تمكنوا اليوم الخميس من الخروج
  • ...
    اعتقال 3 عناصر من داعش شرقي سوريا داهم أفراد من قوات سوريا الديمقراطية، بغطاء من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي منزلاً في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.
  • ...
    الأبرز ليوم الخميس 21/2/2019 عناوين الأبرز: استئناف المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين قرابة نصف لغات العالم تواجه خطر الاندثار إصدار جديد من سامسونغ يدخل عالم المنافسة

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...