دبي تحتفي باليوم الوطني للكويت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تشارك دبي، دولة الكويت، احتفالاتها باليوم الوطني، الذي يوافق 25 من شهر شباط فبراير من كل عام.

وتستعد دبي لاستضافة برنامج حافل، يتضمّن حفلات غنائية، وألعاباً نارية، وفقرات تراثية، وأنشطة ً عائلية، وفعاليات للذوّاقة وعشاق الطعام، من 20 حتى 26 من الشهر الجاري، اذ يمكِن للجمهور الاستمتاع بحفل فرقة ميامي في القرية العالمية، وعروض ٍ الفرق التراثية التي تقام في عدّة أماكن، إلى جانب مشاهدة الألعاب النارية، وإقامة الفعاليات الترفيهية التي تناسب مختلف أفراد الاسرة .

وتأتي الاحتفالات والفعاليات التي تشهدها دبي، لتضفي الأجواء المبهجة التي تؤكد على أنّ الفرحة واحدة بين الشعبين الشقيقين، اللذين يجمعهما تاريخ مشترك.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إنّ برنامج الفعاليات المتنوّع الذي يقام في دبي، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت، يعكس بلا شك عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وكذلك يبرز القيم والثقافة المشتركة، ونحن سعداء بتقديم مجموعة كبيرة من الفعاليات والعروض التي من شأنها أن تدخل البهجة إلى قلوب زوار دبي، وكذلك مشاركة أشقائنا الكويتيين أفراحهم بهذه المناسبة السعيدة، كما ستكون دبي دائماً الوجهة المفضلة للزوار للاحتفال بمثل هذه المناسبات المهمة...».

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