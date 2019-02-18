بومبيو يزور الكويت الشهر القادم

أخبار الآن | الكويت - (رويترز)

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكويت الشهر القادم لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

على ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله

وكان بومبيو قد زار عدة دول عربية في يناير كانون الثاني منها مصر والسعودية لطمأنة الحلفاء بعد أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ في سحب القوات الأمريكية من سوريا.

واضطر بومبيو إلى قطع جولته بالشرق الأوسط ليعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية.

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