قمة ترامب وكيم المقبلة في هانوي نهاية شهر فبراير

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الامريكية (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ القمّة الثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون , ستعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر كشف فيها عن مكان وزمان هذه القمّة الثانية من نوعها , بعد القمّة التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يونيو الماضي، إنّه يتطلّع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام.

وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأمريكي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية , مقابل اتّخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

من جهة أخرى، اتّفق الموفد الأميركي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون ونظيره الكوري الشمالي على عقد لقاء جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الشمالي والأميركي.

وبيغان الذي اختتم الجمعة زيارة إلى كوريا الشمالية بدأها الأربعاء بحث مع نظيره الكوري الشمالي كيم هيوك تشول "نزع السلاح النووي بشكل تامّ، وتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

ومن المتوقّع أن يُطلع بيغون نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون ووزير الخارجية كانغ كيونغ-وها على تفاصيل لقاءاته في بيونغيانغ.

وستتركّز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأمريكي قد طرح تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتّخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

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