ما هي المفاجأة الجديدة التي يحضرها جاكي شان في دبي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالت)

بعد نجاح تجربته الأولى "كونغ فو يوغا" يعود الممثل النجم جاكي شان إلى دبي للمرة الثانية لتـكون مكاناً لتصوير فيلمه الثاني فانغارو.

ويبدو أن آثار تجربة جاكي شان التي زارها قبل نحو 3 سنوات، لتصوير فيلمه "كونغ فو يوغا "، لا تزال حاضرة في ذهنه، ليلعب كرم ضيافة دبي، وما تمتلكه من مؤهلات وبنية تحتية قوية، دوراً في إقناع شان بالعودة إليها مجدداً، بصحبة المخرج ستانلي تونغ، لتصوير فيلمه الثاني فانغارو، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصوير مع نهاية الشهر الجاري.

وبحسب إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي ، سيتم تصوير الفيلم في دبي لمدة 30 يوماً، بالتعاون مع شركة شنغهاي ليكس إنترتينمنت المحدودة، وشركة إنتاج دبي إلكتراز، ومديرة الإنتاج ماكسين دي فيرو.

بمشاركة كبيرة من المواهب المحلية التي تضم 20 ممثلاً، منهم 10 ممثلين رئيسيين، إضافة إلى أكثر من 500 ممثل ثانوي تم اختيارهم بالتعاون مع وكالة محلية للظهور في الفيلم.

وسيتم تصوير سلسلة مطاردات السيارات بين العديد من معالم دبي المعروفة، وعلى الطرق والجسور الشهيرة في الإمارة.

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