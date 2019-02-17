قاسمٌ مشترك يجمع ميغان ماركل بـ"حماتها".. ما السر؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رغم أنّ دوقة ساسكس ميغان ماركل دخلت حديثاً إلى العائلة الملكية البريطانية من خلال زواجها بالأمير هاري، ومع أنّ الأميرة الجديدة التي تنتظر مولودها الأول لا تعرف "حماتها" المتوفاة الأميرة ديانا، إلّا أن بينهما قاسمٌ مشترك يكشف للمرة الأولى.

ففي العام 1996، أي قبل وفاتها بعامٍ واحدٍ فقط، زارت الاميرة ديانا جامعة نورث وسترن، وهي الجامعة نفسها التي كانت ميغان ماركل طالبة فيها بين عامي 1999 و 2003. ومع أنّ ميغان لم تكن حاضرة في تلك الزيارة التاريخية للأميرة ديانا إلى الجامعة، إلّا أنّ تأثير الأخيرة كان كبيراً على الجميع هناك. وفي إطار تلك الزيارة، مكثت الاميرة ديانا 5 أيام في كنف الجامعة، وكان السبب الرسمي لزيارتها هو جمع الأموال لمركز السرطان في جامعة روبرت إتش.لوري، بحسب نورث نورثرن، منذ أن كانت ديانا رئيسة مستشفى رويال مارسدن في لندن، وصندوق السرطان الخاص به، في ذلك الوقت.

وفي حفل جمع التبرعات، ظهرت الأميرة ديانا بثوب أرجواني رائع، وهو نفسه لون زي الجامعة الرسمي، وتمكنت حينها من جمع ما يقرب مليون دولار خلال رحلتها.

مصدر الصورة: Hello Magazine

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