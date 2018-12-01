بيع فستان الأميرة ديانا في المزاد العلني.. إليكم السعر (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عُرض فستان الأميرة ديانا الحرِيرِيْ في المزاد العلني بسعر 100 ألف جنيه أسترليني، أي ما يُعادل 127.61 ألف دولار تقريباً.

وهذا الفستان هو من تصميم إليزابيث وديفيد إيمانويل، وكانت الأميرة ديانا ارتدته خلال زيارة رسمية لها إلى البحرين، ضمن جولتها في الخليج عام 1986. وبعد سنوات تمّ التبرع به إلى متجر لبيع الملابس المستعملة.

وتمّ شراء الفستان من هذا المتجر عام 1994 مقابل 255 دولاراً أمريكياً، ولم تكن مالكته الجديدة تعرف أهميته. إلاّ أنها اكتشفت ذلك حينما شاهدت فيلماً وثائقياً للأميرة التي ظهرت فيه خلال جولة في دول الخليج العربي.

مصدر الصور: dailymail

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