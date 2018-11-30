خان زوجته مع ملكة جمال.. اعترافات خطيرة لـ"جاكي شان"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من منّا لا يعرف ويسمعُ بـ"جاكي تشان"، ذاك النجم الصيني العالمي الذي أبهر العالم بأفلامه المثيرة والرائعة والمليئة بالحيوية والتشويق. إلاّ ما لا نعرفه عن هذا النجم هو تفاصيل بشأن حياته الشخصية وتحديداً علاقته بالنساء.

يقول جاكي تشان في مذكراتٍ ستصدر في 4 أيلول المقبل ضمن كتابه "لا تكبر أبداً" أنّه "اقترف أخطاء فادحة خلال حياته، ودأب على معاملة النساء بصورة سيئة جداً".

وأضاف: "لقد كنت عنيفاً ومنفعلاً إلى درجة أني كنت أرمي فيها بابني الرضيع في الغرفة".

إلاّ أنّ الأكثر غرابة في اعترافات جاكي تشان هو قوله أنّه "كان يقيم علاقات مع عاملات الجنس"، في حين أنه أعلن أنّ "كان يقود سياراته كثيراً وهو في حال سكر، دون أن يكترث للقوانين".

ويذكر جاكي تشان في كتابه أنّه "قام بصدم سيارة بورش في حادث سير، وفي اليوم التالي قام بتهشيم سيارة مرسيدس أخرى بحادث سير جديد".

ولفت إلى أنّه "كان سيئاً جداً مع صديقته الأولى، إذ كان مشغولاً طوال الوقت بشرب الكحول ولعب القمار في الخارج"، مشيراً إلى أنه "حينما تعرف إلى حبيبته التي ستصبح زوجته الاولى، لم يتوقف عن سلوكه هذا"، كاشفاً أنه "خانها مع ملكة جمال آسيا سابقاً إلين إنج".

وأكد جاكي تشان أنه "احتقر نفسه مرات عديدة وهو ينظر إلى وجهه في المرآة، وقال لنفسه مراراً: أنت ندل حقيقي"، مدركاً أن "لم يعطِ الوقت الكافي لعائلته الصغيرة، بينما انصرف لملذاته ونزواته".

مصدر الصورة: Meristation

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