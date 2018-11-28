وفاة مبتكر شخصية "سبونج بوب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شبكة "نيكلوديون" التليفزيونية الأمريكية الثلاثاء أن ستيفن هيلنبورغ، مبتكر شخصية "سبونج بوب سكوير بانتس" الكرتونية توفي عن عمر ناهز 57 عامًا. "سبونج بوب" الذي يجسد شخصية كرتونية مفعمة بالحيوية والإثارة، حظي شعبية واسعة لدى الأطفال حول العالم.

وكان هيلنبورغ أعلن العام الماضي إصابته بمرض في الجهاز العصبي. وذكرت "نيكلوديون" ، التي تبث حلقات سبونج بوب في الولايات المتحدة :"من المحزن أن نشاطركم نبأ وفاة ستيفن هيلنبورغ ، مبتكر سبونج بوب سكوير بانتس. إننا اليوم نقف دقيقة صمت تكريما لحياته وأعماله".

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